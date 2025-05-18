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Bodrum FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

calendar 18 Mayıs 2025 01:33
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN Sports 4'ten yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Mohammed, Fredy, Bardhi, Okita, Puşçaş

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Okay, Serdar, Arif, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Draguş



Eksiklerin fazlalığı nedeniyle Trabzonspor, 20 kişilik oyuncu kafilesiyle Bodrum'a gitti. 

Karadeniz ekibinin 20 kişilik kamp kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş ve Danylo Sikan yer aldı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Enis Destan yer almadı. Golcü oyuncu Simon Banza da kadroya dahil edilmedi.

 


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