Bodrum FK'nın konuğu Sakaryaspor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren iki ekip Bodrum FK ve Sakaryaspor, Bodrum'da karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK'nın konuğu Sakaryaspor
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09 Şubat 2024 15:40
1'inci Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alıp play-off hattındaki yerini sağlamlaştırırken Süper Lig yarışını da sürdüren Bodrum FK yarın en yakın rakibi Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak 90 dakikayı Erkan Özdamar yönetecek.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Süleyman Özdamar ve kaleci Diogo Sousa maçta forma giyemeyecek. Ligde 38 puanla dördüncü sırada yer alan Bodrum FK'nın direkt Süper Lig hattıyla arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

Sakaryaspor ise 36 puanla Bodrum'un gerisinde beşinci basamakta. İki ekibin sezonun ilk yarısında Sakarya'da oynadıkları maç 2-0 Bodrum FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

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