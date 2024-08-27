Bodrum FK'nin Ali Turap ısrarı!

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Galatasaray'ın genç sağ beki Ali Turap Bülbül için ısrarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'nin Ali Turap ısrarı!
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27 Ağustos 2024 10:15
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın altyapısında oynayan ve zaman zaman A Takım'da da görev alan sağ beki Ali Turap Bülbül'e, Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK talip oldu.

19 yaşındaki genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapıldı.

Görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken Bodrum'un transfer için ısrarlı olduğu belirtildi.

Ali Turap Bülbül, geçen sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada boy gösterdi.

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