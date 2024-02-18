Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, Altay'ı konuk etti.



Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi 3-0 kazandı.



Bodrum'un gollerini 23'de penaltıdan Üzeyir Ergün 57'de Gökdeniz Bayrakdar ve 78'de yine penaltıdan Kenan Özer kaydetti.



Puanını 42'ye çıkaran Bodrum FK, zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. 4 maçtır kazanamayan konuk ekip Altay ise 12 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bodrum FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Altay ise Giresunspor'u konuk edecek.



