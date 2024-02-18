Bodrum FK evinde 3 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, evinde Altay'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK evinde 3 golle kazandı!
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18 Şubat 2024 15:43
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, Altay'ı konuk etti.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bodrum'un gollerini 23'de penaltıdan Üzeyir Ergün 57'de Gökdeniz Bayrakdar ve 78'de yine penaltıdan Kenan Özer kaydetti.

Puanını 42'ye çıkaran Bodrum FK, zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. 4 maçtır kazanamayan konuk ekip Altay ise 12 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bodrum FK, Çorum FK'ya konuk olacak. Altay ise Giresunspor'u konuk edecek.

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