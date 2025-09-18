Bodrum FK'de hedef seriyi sürdürmek!

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle 5 hafta sonunda Süper Lig yarışında namağlup ikinci sıraya tırmanan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta Başkent deplasmanında seriyi sürdürmeyi hedefliyor.Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Tire 2021 FK'yı eleyen yeşil-beyazlı ekip, ligde cumartesi günü Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Kupa bizim için iyi oldu çünkü görmediğimiz oyuncular, ligde şans vermediğimiz oyunculara şans verdik. Çünkü onlar da bizim oyuncularımız. Onları da zamanı geldiğinde değerlendireceğiz. Onları da kupada görmüş olduk. Tur atladığımız için de mutluyuz. Çünkü Bodrum FK armasının olduğu her yerde, hedef vardır. Bodrum FK her maça kazanmak için çıkar. Kupası, ligi fark etmez. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Tur atladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.Kupada bütün oyunculara şans verme fırsatı bulduğunu söyleyen Eşer,dedi.Zorlu bir periyoda girdiklerini söyleyen Burhan Eşer,diye konuştu.