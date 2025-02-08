Bodrum FK'da hedef Makouta

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, Alanya'dan Gaius Makouta'yı renklerine bağlamak istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK'da hedef Makouta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 14:33
Trendyol Süper Lig'de ateş hattına demirleyen Bodrum FK, ara transferde hareketli günler geçiriyor.

FC Zürich'ten Jonathan Okita ile Trabzonspor'dan Enis Bardhi hamleleriyle hücum hattını güçlendiren yeşil-beyazlılar, orta saha için de bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

HEDEF MAKOUTA

Ege temsilcisinde gündeme Alanyaspor'da oynayan Gaius Makouta gündeme geldi. Bodrum, 27 yaşındaki Kongolu merkez orta saha oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Muğla ekibinin kurmaylarının, Alanyaspor ve Makouta ile temas kurarak teklif yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi.

ALIŞ FORMÜLÜ

Bodrum FK'nın satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü üzerinde durduğu, Akdeniz ekibinin ise oyuncuyu bonservisiyle satabileceği gelen bilgiler arasında.

Bu sezon Alanyaspor'da 20 maça çıkan Makouta, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşarken iki de asist yapmıştı. Oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

TRABZONSPOR İLE HÜSEYİN PAZARLIĞI

Savunmaya takviye yapmayı düşünen Bodrum, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i gündemine aldı. Daha önce Enis Destan için bordo-mavili ekibin kapısını çalan ancak ret cevabı alan Ege ekibi, bu kez 27 yaşındaki oyuncu için temas kurdu.

Trabzonspor'un 1 ay önce kendisine kulüp bulması gerektiğini ilettiği Hüseyin Türkmen ile görüşerek Bodrum'a cevabını ileteceği öğrenildi.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery