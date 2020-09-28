Boateng'in yeni adresi netleşti: Serie B

Ganalı hücumcu Boateng, yeni sezonda Serie B takımı AC Monza'nın formasını giyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Boateng'in yeni adresi netleşti: Serie B
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28 Eylül 2020 18:47
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, Serie B'nin yolunu tuttu. Ganalı oyuncu, yeni sezonda AC Monza takımının formasını terletecek.

Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen Boateng, bir soruna rastlanmamasının ardından  1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya geri dönen Boateng, şimdi de Milan'ın eski başkanı, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin takımında yer alacak.



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