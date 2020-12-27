Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık geçiren Boateng, İtalya'daki yeni takımı Monza'da röportaj verdi.



Boateng, ırkçılık konusu ve Monza'ya transferi üzerine konuştu.



Ganalı tecrübeli oyuncu açıklamasında; "Başakşehir maçında olanlar da gösterdi. Durum daha kötüye gidiyor. Önemsiz nedenlerle bile kameralar önünde George Floyd gibi insanları öldürüyorlar. Tabii ki yeni hareketler ortaya çıktı ama henüz çok az şey başarılabildi." dedi.



"1.5 YILDA NEREDEN NEREYE"



Monza'ya transferini anlatan Boateng; "Kariyerim sürpriz seçimlerle dolu. 1.5 yıl önce Barcelona'daydım, şimdi İtalya Serie B'deyim. Amerika'ya gidebilirdim ama ben mutlu olmayı seçtim. Burada Serie A takımlarından daha yüksek bir baskı var." açıklamasında bulundu.



Monza, Boateng'in yanına Balotelli transferiyle Serie A'ya yükselme iddiasını ortaya koydu. 33 yaşındaki Boateng, bu sezon takımıyla çıktığı 11 lig maçında 4 gol ve 3 asist kaydetti.



