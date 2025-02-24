Blackburn Rovers'ta Valerien Ismael iddiası!

İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael'i bir numaralı hedef olarak belirledi.



TalkSPORT'un haberine göre, Fransız teknik adam, John Eustace'ın yerine geçecek isim olarak ön plana çıkıyor.



Daha önce Barnsley, West Brom, Beşiktaş ve Watford'u çalıştıran Ismael, son olarak Mart 2024'te Watford'dan ayrılmıştı.



48 yaşındaki teknik adam, Barnsley'i 2021 yılında Championship play-off'larına taşımış, ardından sekiz ay boyunca West Brom'un başında kalmıştı.



BLACKBURN ROVERS PLAY-OFF POTASINDA



Blackburn Rovers, ligde 12 hafta kala 6. sırada bulunuyor ve play-off potasında yer alıyor. Cumartesi günü Swansea deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiye rağmen Rovers, 7. sıradaki Coventry'nin bir puan önünde.



NORWICH MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLABİLİR



Eğer anlaşma sağlanırsa, Valerien Ismael'in Blackburn Rovers'ın başındaki ilk maçı, bu hafta sonu Norwich City'ye karşı oynanacak karşılaşma olabilir.







