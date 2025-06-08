07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
0-0
07 Haziran
Avusturya-Romanya
2-1
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
0-2

Bizim Çocuklar'dan göz kamaştıran performans!

Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Takım, son 8 maçta 6 galibiyet alarak dikkat çeken bir form grafiğine imza attı.

calendar 08 Haziran 2025 01:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bizim Çocuklar'dan göz kamaştıran performans!
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A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup ederek güçlü performansını sürdürdü.

Bu galibiyet, son dönemdeki başarılı sonuçları taçlandırırken, milli takımın istikrarlı çıkışını da ortaya koydu.

Son 8 maçlık periyotta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kalan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.


İşte A Milli Takım'ın son 8 maçlık performansı:

-ABD 1-2 Türkiye
-Macaristan 0-3 Türkiye
-Macaristan 1-3 Türkiye
-Karadağ 3-1 Türkiye
-Galler 0-0 Türkiye
-İzlanda 2-4 Türkiye
-Karadağ 0-1 Türkiye
-İzlanda 1-3 Türkiye  


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