Bizim Çocuklar'dan göz kamaştıran performans!

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup ederek güçlü performansını sürdürdü.
Bu galibiyet, son dönemdeki başarılı sonuçları taçlandırırken, milli takımın istikrarlı çıkışını da ortaya koydu.
Son 8 maçlık periyotta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kalan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İşte A Milli Takım'ın son 8 maçlık performansı:
-ABD 1-2 Türkiye
-Macaristan 0-3 Türkiye
-Macaristan 1-3 Türkiye
-Karadağ 3-1 Türkiye
-Galler 0-0 Türkiye
-İzlanda 2-4 Türkiye
-Karadağ 0-1 Türkiye
-İzlanda 1-3 Türkiye
Bu galibiyet, son dönemdeki başarılı sonuçları taçlandırırken, milli takımın istikrarlı çıkışını da ortaya koydu.
Son 8 maçlık periyotta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kalan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İşte A Milli Takım'ın son 8 maçlık performansı:
-ABD 1-2 Türkiye
-Macaristan 0-3 Türkiye
-Macaristan 1-3 Türkiye
-Karadağ 3-1 Türkiye
-Galler 0-0 Türkiye
-İzlanda 2-4 Türkiye
-Karadağ 0-1 Türkiye
-İzlanda 1-3 Türkiye
✅ABD 1-2 Türkiye
✅Macaristan 0-3 Türkiye
✅Macaristan 1-3 Türkiye
❌Karadağ 3-1 Türkiye
⭕Galler 0-0 Türkiye
✅İzlanda 2-4 Türkiye
✅Karadağ 0-1 Türkiye
✅İzlanda 1-3 Türkiye
Son 8 maçta 6 galibiyet 🇹🇷 pic.twitter.com/TgVNDN783f
— Sporx (@sporx) June 7, 2025
ABD'de Türkiye coşkusu 🇹🇷 pic.twitter.com/pVekNV07wU
— Sporx (@sporx) June 7, 2025
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