Bitlisli kayakçılar, altın madalya hedefiyle dondurucu soğukta antrenman yapıyor

Bu yıl 14-15 Mart'ta yapılması planlanan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen Bitlisli sporcular, zorlu hava koşullarına rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.En çok kar alan illerden Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, Erzurum ya da Bolu'da düzenlenmesi beklenen Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım Antrenörü Celal Apak'ın gözetiminde her gün Rahva bölgesine gelen 50 sporcu, dondurucu soğuğa rağmen 2,5 kilometrelik pistte antrenman yapıyor.Şampiyonada altın madalya için mücadele edecek kayakçılar, daha sonra milli takım formasını giyerek Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeyi hedefliyor.Antrenör Apak, AA muhabirine, Bitlis'in Rahva bölgesindeki El-Aman Hanı mevkisinde şampiyona için hazırlık yaptıklarını söyledi.Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu anlatan Apak, "Şu an hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece. Bazı günler eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Bu şartlarda antrenman yapıyoruz. Soğuk hava çok etkili oluyor ama sporcuların dinç olması antrenmanlarda üstünlük sağlıyor. Hedefimiz, Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirmek. Derece elde ederek milli takıma giren sporcularımız da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir." diye konuştu.Bitlis'te tamamlanan Kayaklı Koşu Merkezi'nin sporcuların hizmetine sunulduğunu belirten Apak, "Burada antrenmana devam ediyoruz. Güneşli günlerde antrenman süremizi uzatıyoruz. Bölgede kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Kar olması bize avantaj sağlıyor. Daha iyi şartlarda antrenman yapıyoruz. Sporcularımın başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Yarışmaya hazırlanan milli kayakçı Barış Oduncu ise Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra 23 Şubat-3 Mart'ta Estonya'da düzenlenecek Biatlon Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlandığını aktardı.Sporcu arkadaşlarıyla antrenmanları aksatmamaya önem verdiklerini dile getiren Oduncu, "Yarışmalara azimle hazırlanıyoruz. Umarım iyi sonuçlar elde ederiz. İyi bir dereceyle sezonu bitirmeyi düşünüyoruz. Şu an hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece. Antrenman ve yarışmalarda zaman zaman sıfırın altında 20 dereceyi görüyoruz. Bu hava koşullarına rağmen antrenmanlara gidiyoruz. Artık soğuğa direnç gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.