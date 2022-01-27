Bitexen Taraftar Token takımlarında Ocak ayı yıldızları

ADANA DEMİRSPOR

ANTALYASPOR

GİRESUNSPOR

HATAYSPOR

KAYSERİSPOR

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RİZESPOR

SİVASSPOR

YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'de Ocak ayı oynanan birbirinden zorlu karşılaşmaların ardından tamamlandı. Ocak ayında ara nedeniyle maç oynanamayacak. Peki'ı olan Süper Lig'in 8 takımında hangi isimler Ocak ayına damga vurdu. Dikkat çeken performansları sizler için hazırladık.İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde önemli işler yapan Adana Demirspor, Ocak ayında 7 puan toplayarak başarılı bir performans sergiledi. Adana Demirspor'da Britt Assombalonga attığı 3 golle Ocak ayının yıldız ismi olmayı başardı.Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Ocak ayında çıktığı dört karşılaşmada, sadece 2 puan alabilirdi. Kırmızı-beyazlılarda, 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Fenerbahçe deplasmanında attığı golün yanı sıra Ocak ayında oynadığı futbolla öne çıkan isim oldu.Süper Lig'e bu sezon çıkan takımlardan Giresunspor, Ocak ayını 4 puanla kapattı. Karadeniz ekibinin, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Okan Kocuk, Ocak ayına adeta damga vurdu. Okan Kocuk özellikle Trabzonspor deplasmanında iki penaltı kurtararak unutulmaz bir performans sergiledi.Süper Lig'de Hatayspor, Ocak ayında 4 puan hanesine yazdırdı. Hatayspor'da Ocak ayına damga vuran isim Saba Lobjanidze oldu. Galatasaray maçlarını boş geçmeyen Saba Lobjanidze, 4-2 kazandıkları karşılaşmada da iki gol atarak, öne çıkmayı başardı.Kayserispor, Süper lig'de Ocak ayının en büyük çıkış yapan takımlarından biri oldu. Dört maçta 7 puan toplayan Kayserispor'da Mustafa Pektemek performansıyla Hikmet Karaman'ın vazgeçilmezlerinden biri olmaya başladı. Mustafa Pektemek, Ocak ayında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla, takıma önemli katkı sağladı.Karadeniz ekibi Rizespor, geride kalan Ocak ayında hanesine 5 puan yazdırdı. Bayer Leverkusen'den kiralanan Joel Pohjanpalo, Ocak ayının yıldızı oldu. Finlandiyalı futbolcu, attığı 3 golle takıma önemli katkı sağladı.Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Ocak ayında 5 puan topladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi önemli rakipler oynayan Sivasspor'da Leke James ve Pedro Henrique, attıkları 2'şer gollerle Ocak ayında öne çıkan isimler oldular.Marius Sumudica ile Süper Lig'de tutunmaya çalışan Yeni Malatyaspor, Ocak ayında oynadığı üç maçta 1 puan aldı. Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir, Beşiktaş karşısında 1 puan aldıkları mücadelede yaptığı kurtartışlarla önemli performans sergiledi.