Bir GM, Beal karşılığında talep edilenleri ortaya çıkardı!

Bir NBA genel menajeri, Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal karşılığında neler talep edildiğini ortaya çıkardı.



Bazı NBA yöneticileri, New York Knicks'in Wizards yıldızını alma olasılığı üzerine çıkan söylentilerin ışığında, olası bir Beal hamlesi için takımların birçok varlıktan vazgeçmesi gerektiğini öngörmüşlerdi.



New York Daily News'ten Stefan Bondy, Knicks için gelişme sürecinde olduğu düşünülen Beal hamlesi için talep edilenler üzerine fikirlerini sundu ve Wizards yıldızının fiyatının, Brooklyn Nets'in James Harden takası için verdiklerine yakın olabileceğini açıkladı:



"Daily News ile konuşan üç farklı yönetici, fiyatı yüksek olarak tanımlamıştı. Uzun zamandır görev yapan bir GM, talep edilenlerin şunlar olduğunu söylemişti: üç adet korumasız birinci tur seçimi, iki seçim değişimi, genç bir oyuncu ve süresi dolan bir sözleşme. Bu istenenler, Harden için istenenlere yakın. İddiaya göre Nets, Harden için varlıklarını tüketmeden çok önce, Beal'ı kadroya katma konusunda da kendi içinde bir tartışmaya girmişti."



27 yaşındaki Beal, dokuzuncu NBA sezonunda ve şu anda 32.8 sayı ile bu alanda ligde lider konumda.



