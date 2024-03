Bilyoner yazarları, Beşiktaş - Galatasaray derbisi tahminlerini açıkladı

Bilyoner'in yazar kadrosu

Süper Lig'de nefesler tutuldu, milyonlar artık Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin sonucunu beklemeye geçti. Özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbinin heyecan her zaman olduğu gibi yine'de yaşanacak., Fernando Santos'lu Beşiktaş ile Okan Buruk'lu Galatasaray'ın karşılaşacağı maçı tüm ihtimalleri analiz ederek değerlendirdi ve kazandıracak tahminlerini açıkladı.Ayrıca, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için takipçilerine kazandıracak tahmini verdi.Beşiktaş, kupada yarı finale çıkarken, Galatasaray sahasında elendi. Siyah-beyazlılar moral olarak artıda ama oyun gücü Galatasaray'ın daha iyi. Derbilerin hikayesi o günkü şartlara göre değişebiliyor. Santos'un riskli bir planla bu maça hazırlandığını sanmıyorum. Galatasaray'ın ise tek hedefi 3 puan. Dolayısıyla, rakibinden daha iyi bir takım olduğunu bilen sarı-kırmızılılardan daha baskın ve üretken bir oyun bekliyorum. İki ekibin de artıları ve eksileri var. Beşiktaş, takım savunmasını iyi uyguluyor; Santos'la içeride gol yemedi. Ancak hücumda organize değil, bireysel sonuçlar alınıyor. Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçı, kâğıt üstünde zor görünse de kolay kazandı. 10 gol atıp sadece 1 gol yedi ki dışarıdaki 13 maçta kalesinde toplam 5 gol gördü. Bu arada 1 gün önce Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı maçın sonucu da Galatasaray'ın oyun planı ve maç içindeki stratejisini değiştirebilir. Taraf bahsi yerine toplam gol sayısı bana daha ideal geldi. Tahminim '2-3 Gol'.Haftanın maçı. Galatasaray son 1 haftada 2 turnuvadan elendi ve sezonun en sert kısmında kırılma yaşadı. Sarı-kırmızılılar sezon başında yapılan kadro planlamasının pratikte çok uzağında kaldı. Çok geniş gibi görünen kadro formsuzluklar, sakatlar derken oldukça daraldı. Artık tek hedef lig şampiyonluğu. Ancak sarı-kırmızılıların Sparta Prag, Antalyaspor ve kupada oynanan Karagümrük maçlarında son derece kötü bir performans ortaya koyduğunu söylemek gerekiyor. Şampiyonluk için en azından beraberlik almak durumundalar. Beşiktaş ise Santos yönetiminde en azından işin savunma kısmında oldukça mesafe kat etmiş gibi duruyor. Üretimde hâlâ sorun olduğu da net ama en azından kupada tur atlamaları derbi öncesi onlara oldukça önemli bir moral kazandırdı. Tahmin yaparken derbinin hakeminin Halil Umut Meler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Meler, Fenerbahçe-Galatasaray maçını da yönetirken hemen hemen her temasa faul çalmış ve topun oyunda kaldığı süre çok çok düşük kalmıştı. Halil Umut Meler'in benzer bir hakemlik stratejisi uygulayacağını düşünürsek, bu karşılaşmada '2,5 Alt' seçeneğini değerlendireceğim.Vasat rakipler önünde bile oyun hakimiyetini alamayan Beşiktaş, derbide daha iştahlı olur ama pratiğe dökmekte zorlanabilir. Çünkü Santos geldiğinden beri aynı futbolu oynatıyor, 180 derece ani değişim zor. Diğer yandan her Galatasaray maçında fark yaratan, orta sahanın pas istasyonu Gedson cezalı. Galatasaray'da Okan Buruk her önemli maça oyuncularını iyi hazırlıyor. Ev sahibine kıyasla sistemleri oturdu, oyun ezberleri daha fazla. Son dönemdeki disiplinsizlik ve tembellik de derbide olmaz. Favori Galatasaray.Beşiktaş kupada yarı finalde ve ligde üçüncülük yarışında Trabzonspor ile kafa kafaya mücadele ediyor. Yeni transferleri uyum sağladıkça rahatlayan Beşiktaş son altı resmi maçında kalesinde sadece bir gol gördü. Galatasaray ise Avrupa'dan sonra kupadan da elendi. Ligde lider olan sarı-kırmızılılar avantajını kaybetmemek ve liderlikten olmamak için kazanmak istiyor. Derbilerin favorisi olmaz. Bu sebeple taraf bahsi zor ama bence iki ekip skor bulur. 'İlk Yarı 1,5 Üst' başka bir öneri. Maç sonucu beraberliği de denenir.Ev sahibi Beşiktaş, Fernando Santos ile beraber oynadığı dengeli oyunla son 4 maçta kalesini gole kapattı. Anadolu takımlarına karşı bile sabırlı bir futbol oynayan Beşiktaş'ın bir de derbiye Salih Uçan ve Gedson Fernandes'ten yoksun şekilde çıkacağını düşünürsek oyunu kendi yarı sahalarında kabullenip, kontra pozisyonlar kovalayacaklarını öngörebiliriz. Lider Galatasaray ise artık yoluna tek kulvarda devam edeceğinden dolayı bu kritik derbide koltuğunu kaptırmak istemeyecektir. İki takım açısından da farklı anlamları olan bu derbide benim tahminim '2-3 Gol' olacağı yönünde.