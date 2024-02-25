Bilyoner'de Lecce - Inter maçını canlı izle, canlı oyna!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, Lecce deplasmanına konuk olacak.
Via Del Mare'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İtalya'da zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek karşılaşmayı Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Inter, İtalya Serie A'da maç eksiği olmasına rağmen 9 puan farkla lider durumda bulunuyor. Simone Inzaghi'nin ekibi ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Lecce ise oynadığı 25 maçta topladığı 24 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Lecce, Inter karşısında kazanarak küme düşme hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Lecce: Falcone, Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo, Kaba, Ramadani, Oudin, Almqvist, Banda, Krstovic.
Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Augusto, Arnautovic, Martinez.
Via Del Mare'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İtalya'da zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek karşılaşmayı Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Inter, İtalya Serie A'da maç eksiği olmasına rağmen 9 puan farkla lider durumda bulunuyor. Simone Inzaghi'nin ekibi ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Lecce ise oynadığı 25 maçta topladığı 24 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Lecce, Inter karşısında kazanarak küme düşme hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Lecce: Falcone, Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo, Kaba, Ramadani, Oudin, Almqvist, Banda, Krstovic.
Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Augusto, Arnautovic, Martinez.
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