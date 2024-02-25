Bilyoner'de Borussia Dortmund - Hoffenheim maçını canlı izle, canlı oyna!

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek.
Signal Iduna Park'taki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Almanya Ligi'ndeki bu önemli mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek karşılaşmayı Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Bundesliga'da bu sezon beklentilerin altında kalan Borussia Dortmund, ligde oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik aldı. Edin Terzic'in ekibi Hoffenheim karşılaşmasını kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor.
Hoffenheim ise ligde oynadığı son 8 maçta galibiyete hasret kaldı. Pellegrino Matarazzo'nun takımı, Dortmund maçında kötü serisine son vermek için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Meyer, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Malen, Reus, Brendt, Füllkrug.
Hoffenheim: Baumann, Ozan Kabak, Grillitsch, Brooks, Kaderabek, Umut Tohumcu, Stach, Jurasek, Kramaric, Beier, Weghorst.
Signal Iduna Park'taki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Almanya Ligi'ndeki bu önemli mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek karşılaşmayı Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Bundesliga'da bu sezon beklentilerin altında kalan Borussia Dortmund, ligde oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik aldı. Edin Terzic'in ekibi Hoffenheim karşılaşmasını kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor.
Hoffenheim ise ligde oynadığı son 8 maçta galibiyete hasret kaldı. Pellegrino Matarazzo'nun takımı, Dortmund maçında kötü serisine son vermek için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Meyer, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Malen, Reus, Brendt, Füllkrug.
Hoffenheim: Baumann, Ozan Kabak, Grillitsch, Brooks, Kaderabek, Umut Tohumcu, Stach, Jurasek, Kramaric, Beier, Weghorst.
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