Bilyoner'de Borussia Dortmund - Hoffenheim maçını canlı izle, canlı oyna!

Borussia Dortmund ile Hoffenheim'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Borussia Dortmund - Hoffenheim maçını canlı izle, canlı oyna!
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25 Şubat 2024 01:05
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek.

Signal Iduna Park'taki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Almanya Ligi'ndeki bu önemli mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek karşılaşmayı Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!

TAKIMLARDA SON DURUM

Bundesliga'da bu sezon beklentilerin altında kalan Borussia Dortmund, ligde oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik aldı. Edin Terzic'in ekibi Hoffenheim karşılaşmasını kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor.

Hoffenheim ise ligde oynadığı son 8 maçta galibiyete hasret kaldı. Pellegrino Matarazzo'nun takımı, Dortmund maçında kötü serisine son vermek için sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Meyer, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Malen, Reus, Brendt, Füllkrug.

Hoffenheim: Baumann, Ozan Kabak, Grillitsch, Brooks, Kaderabek, Umut Tohumcu, Stach, Jurasek, Kramaric, Beier, Weghorst.

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