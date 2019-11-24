Bilyoner.com ile maç önü: Sheffield United - Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Sheffield United ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Premier Lig tarihinin ilk gününde Manchester United'ı 2-1 yenmeyi başaran Sheffield United (15 Ağustos 1992), rakibine karşı en üst lig seviyesinde oynadığı son beş maçını kaybetti. Premier Lig tarihinin ilk golü, bu maçta Sheffield forması giyen Brian Deane'nin Manchester United ağlarına beşinci dakikada attığı goldü.
*Alex Ferguson'un takımdan ayrılmasının ardından, Manchester United lige yeni yükselen takımlara karşı oynadığı 19 deplasman maçında altı yenilgi aldı (11G 2B 6M). Kırmızı Şeytanlar, Ferguson döneminde bu takımlara karşı toplam yedi dış saha maçını puansız tamamlamıştı (62 maç - 36G 19B 7M).
*Premier Lig'de beş maçtır yenilmeyen (2G 3B) ve son iki iç saha maçını kazanan Sheffield, Ağustos 1993'ten bu yana evinde ilk kez art arda üç Premier Lig galibiyeti için sahaya çıkacak.
*Manchester United, Premier Lig'deki son 10 deplasman maçının sadece birini kazanabildi (3B 6M) ve son 11 dış saha maçının tamamında gol yedi. Kırmızı Şeytanlar 1985/86 sezonundan bu yana en üst lig seviyesinde dış sahada 12 maçlık gol yeme serisi yaşamadı.
*Manchester United'ın Premier Lig'de bu sezon attığı tüm goller, 23 yaşında veya daha genç oyunculardan geldi. Bu sezon United'ın en yaşlı golcüsü olan Anthony Martial (23y 326g vs Norwich), ligdeki tüm takımların en yaşlı golcüleri arasında en genç isim.
MUHTEMEL 11'LER
Sheffield United: Moore, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens, Mousset, McGoldrick
Manchester United: Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young, Pereira, Matic, Fred, James, Rashford, Martial
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Premier Lig tarihinin ilk gününde Manchester United'ı 2-1 yenmeyi başaran Sheffield United (15 Ağustos 1992), rakibine karşı en üst lig seviyesinde oynadığı son beş maçını kaybetti. Premier Lig tarihinin ilk golü, bu maçta Sheffield forması giyen Brian Deane'nin Manchester United ağlarına beşinci dakikada attığı goldü.
*Alex Ferguson'un takımdan ayrılmasının ardından, Manchester United lige yeni yükselen takımlara karşı oynadığı 19 deplasman maçında altı yenilgi aldı (11G 2B 6M). Kırmızı Şeytanlar, Ferguson döneminde bu takımlara karşı toplam yedi dış saha maçını puansız tamamlamıştı (62 maç - 36G 19B 7M).
*Premier Lig'de beş maçtır yenilmeyen (2G 3B) ve son iki iç saha maçını kazanan Sheffield, Ağustos 1993'ten bu yana evinde ilk kez art arda üç Premier Lig galibiyeti için sahaya çıkacak.
*Manchester United, Premier Lig'deki son 10 deplasman maçının sadece birini kazanabildi (3B 6M) ve son 11 dış saha maçının tamamında gol yedi. Kırmızı Şeytanlar 1985/86 sezonundan bu yana en üst lig seviyesinde dış sahada 12 maçlık gol yeme serisi yaşamadı.
*Manchester United'ın Premier Lig'de bu sezon attığı tüm goller, 23 yaşında veya daha genç oyunculardan geldi. Bu sezon United'ın en yaşlı golcüsü olan Anthony Martial (23y 326g vs Norwich), ligdeki tüm takımların en yaşlı golcüleri arasında en genç isim.
MUHTEMEL 11'LER
Sheffield United: Moore, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens, Mousset, McGoldrick
Manchester United: Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young, Pereira, Matic, Fred, James, Rashford, Martial
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın