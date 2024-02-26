Portland Trail Blazers başantrenörü ve Detroit Pistons'ın eski guardı Chauncey Billups, Pistons'ın 2003 yılında Carmelo Anthony'yi draft etmiş olması durumunda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm kariyerinin değişmiş olacağını söyledi.



Billups, Pistons'ın o yıl Anthony'yi draft ederek kendisini 50 galibiyetlik bir kadroya sokmasının, LeBron'un gidişatını sekteye uğratabileceğini ve tüm zamanların en iyilerinden bazılarının sıralanması üzerine yapılan tartışmaları değiştirebileceğini öne sürdü:



"Melo'yu almış olsaydık, LeBron ne zaman ligi devralacaktı? Harika bir çaylak sezonu geçirmişti ve bizle olsaydı, oyununu doğru şekilde geliştirecekti. Bron tabii ki Bron'dır ve inanılmaz bir oyuncu hepimiz biliyoruz fakat Melo'yla olsaydık bizi ne zaman yenip zirveye çıkacaktı? Şahsen biz Melo'yu alacağımızı sanıyorduk."



Pistons'ın 2003 NBA Draftı'nda seçtiği ve en büyük yıldız adayları arasında görülen Darko Milicic, çaylak sezonunda maç başına sadece 1,4 sayı ortalaması yakalamış ve 2006'da Orlando Magic'e takas edilmeden önce Pistons formasıyla sadece 96 maç oynamıştı.





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