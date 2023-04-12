Billie Jean King Cup'ta ilk yenilgimizi aldık

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.



Antalya'daki Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen turnuvada Türkiye, ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.



Suzan Lamens, Çağla Büyükakçay'ı 6-4, 2-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.



Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Lesley Pattinama Kerkhove ile yaptığı karşılaşmayı 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.



Serinin son maçında Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, Suzan Lamens-Bibiane Schoofs çiftine 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi. Böylece seriyi 2-1 kazanan Hollanda ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, Türkiye ilk mağlubiyetini yaşadı.



A Milli Kadın Tenis Takımı, ilk maçında Mısır'ı 2-1 yenmişti.





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