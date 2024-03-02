Bilek Güreşi şampiyonası sona erdi

Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bilek Güreşi şampiyonası sona erdi
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02 Mart 2024 18:52
Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri Samsun'da sona erdi.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda bugün yapılan müsabakalarda büyükler sağ kol müsabakaları yapıldı.

Bedensel engelliler sağ ve sol müsabakaları ile şampiyona tamamlandı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci madalyalarını takdim etti.

Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.

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