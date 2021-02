Bilek güreşinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden milli sporcu Merve Yenidünya, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.Merve Yenidünya, sporcu ağabeyini örnek alarak 6 yıl önce başladığı bilek güreşinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birincilikleri bulunan 17 yaşındaki sporcu, önemli başarılara imza attı.İki yıl önce Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı gençler kategorisinde 70 kiloda hem sağ hem de sol kolda birinci olan Merve Yenidünya, yeni madalyalar kazanma hedefiyle antrenörü İsmail Kurt eşliğinde antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor.Milli sporcu Merve Yenidünya, AA muhabirine, yıllardır başarı için ter döktüğünü söyledi.Emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu anlatan genç sporcu, şunları kaydetti:"2017 yılında ilk Türkiye Şampiyonası'na gittiğimde ağır sıklette dördüncü oldum. Sonrasında 2018 yılında Türkiye ikincisi oldum. 2019'da sağ kolda Türkiye birincisi, sol kolda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası gerçekleştiğinde yine sağ kolda birinci, sol kolda ikinci oldum ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. 2019 yılında Romanya'da gerçekleşen şampiyonada hem sağ hem de sol kolda dünya şampiyonu oldum."Sporun sosyal yaşamını da olumlu yönde etkilediğini ifade eden Merve Yenidünya, "Bu yolda ailem beni yalnız bırakmadı, her zaman bana destek oldu." ifadesini kullandı.Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını vurgulayan Merve Yenidünya, "Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.Antrenör İsmail Kurt ise Merve Yenidünya'nın bilek güreşinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.Kurt, "Bu öğrencilerimizin maddi durumları kısıtlı, okul zamanları dışında gelerek hiçbir beklentileri olmaksızın manevi duygular nezaretinde haftada 3-4 antrenman yapıyorlar. Antrenmanda bir çocuğumuz en az 2 saatlik periyotta çok büyük ağırlıklar kaldırıyor. Bunlar kolay değil." ifadelerini kullandı.Hedeflerinin elde edilen başarıları en iyi şekilde devam ettirmek olduğunu dile getiren Kurt, şunları kaydetti:"Salgın nedeniyle şu an organizasyonlar ertelenmiş durumda. Antrenmanlara bu pandemi sürecinde de izinlerin verildiği saatlerde hiç aksatmadan devam ediyoruz. Şu an beklentimiz Türkiye Şampiyonası'nın yapılıp akabinde yine Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak."