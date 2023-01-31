Bilazer: 'Durumumuz iç açıcı değil'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada üzücü bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.



Zor bir maç oynadıklarını belirten Bilazer, şunları kaydetti:



"Samsunspor'un liderlik maçıydı. İyi bir oyun oldu. Maçı kazanabilirdik. İyi bir atmosfer vardı. Bizim açımızdan hakem üzerinden maçı okumamız gerekiyor. Zorluklarla ve transfer yasağı ile mücadele ediyoruz. Hakemler bir çok maçta bize kart konusunda cömert davranıyor. Kırmızı kart yediğimiz pozisyonun ardından hakeme itiraz ederken sarı kart gördüm. Bunun Samsunspor ile alakası yoktu. O ara tepki gösterirken koridorlarda polis bize saldırdı. Polis bana, Mustafa Yumlu ve başkanımıza vurdu. Üzerimize kan bulaştı. Emniyet güçleri koridorlarda yenilen takımlara daha toleranslı olmalı. Gereksiz bir arbede yaşandı. Zor günler geçiriyoruz. Maç takvimimiz de çok sık. En zorlu yollarda otobüsle yolculuk yapıyoruz. Şu an durumumuz bizim için hiç açısı değil, bir girdabın içerisindeyiz. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. TFF ve hakemlerin de bu noktalarda bize olumsuz etkisi oldu. Mağdurluklarımız skorlara yansıdı. Bu kötü günleri atlatmak için daha çok çalışacağız"





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