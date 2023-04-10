Bilal Bayazit: "Galatasaray'ı yenmek istiyoruz"

Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bilal Bayazit: 'Galatasaray'ı yenmek istiyoruz'
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10 Nisan 2023 18:59
Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçından puan almak istediklerini söyleyen Bilal Bayazit "İnşallah Galatasaray maçından iyi puan alırız. Biz hiçbir rakipten korkmayız. NEF Stadyomu'nunda iyi bir atmosferde oynayacağız." dedi.

Bilal Bayazit ayrıca "Fernando Muslera ligin iyi kalecilerinden. Güzel bir maç alacak. İnşallah biz 3 puanla çıkarız." açıklamasını yaptı.

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