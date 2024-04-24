BİDEV'den çocuklara 23 Nisan hediyesi

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) 23 Nisan'da üç yeni saha daha açtı.



BİDEV, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır, Batman ve Siirt'te üç yeni basketbol sahasının açılışını gerçekleştirdi.



Çocukların fiziksel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için, BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın katkılarıyla BİDEV tarafından Diyarbakır Övündüler Köyü Tokaçlı Mezrası İlk ve Orta Okulu, Siirt Baykan Yatılı Bölge Okulu, Batman Binatlı Köyü Binatlı Ortaokulu'ndaki yapılan yeni sahaların açılışları; BİDEV Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Aytekin, Sami Baykal, Derya Özer, Füsun Uysal ve Sema Kasapoğlu ile BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Toz ile BİDEV Gönüllüsü ve Proje Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek, ilçe kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.



ARİF AYTEKİN: TOPLUMSAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMAYI İSTİYORUZ



'Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' proje sorumlusu BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, şunları kaydetti:



"Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım' sosyal sorumluluk programımız ile, çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolculukta üç yeni sahamızı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız'ın 104'üncü yılında açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi."



Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı; Diyarbakır, Batman ve Siirt'ten önce Hatay Samandağı, Malatya Yeşilyurt ve Urfa Eyyübiye'de de sahalar açarak gençlerin sporla buluşmasını sağlamıştı.





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