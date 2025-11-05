05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-263'
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-067'
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası'nda Türkiye'den 2 gümüş madalya

Türkiye, Alanya'da düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası Lazer Run yarışlarında Muhammed Muzaffer Çelik ve Emre Sayan ile 2 gümüş madalya kazandı.

calendar 05 Kasım 2025 21:04
Haber: AA
Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası'nda Türkiye'den 2 gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası kapsamındaki 'Lazer Run' müsabakalarında Türkiye 2 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Alanya Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen şampiyonada 'Lazer Run' kategorisinde Türkiye, Büyük Britanya, İtalya ve Fransa'dan 12 sporcu yarıştı.

Milli sporcular Muhammed Muzaffer Çelik ve Emre Sayan kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.


Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, organizasyonun Türkiye adına tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen organizasyonun, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda sporun evrensel gücünü ve kapsayıcılığını gösteren çok değerli bir adım olduğunu belirten Aydın, "Para Lazer Run branşına ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur. Bu vesileyle hem sporcularımıza hem de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Aydın, engelsiz sporun gelişimi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin yalnızca başarılı sporcular yetiştiren değil, aynı zamanda erişilebilir sporun merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Amaçlarının her bireyin spora eşit şartlarda katılabildiği bir sistem kurmak olduğunu aktaran Aydın, "Bunun için tüm altyapıyı oluşturuyor, uluslararası alanda kalıcı organizasyonlar gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Serhat Aydın, spora verilen desteğin önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarıların arkasında güçlü bir irade var. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır olmak üzere, spora ve sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Onların vizyonu sayesinde, engelleri birlikte aşıyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.