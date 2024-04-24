Beykoz Belediyespor farklı kazandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beykoz Belediyespor deplasmanda Rize Belediyespor'u 56-33 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beykoz Belediyespor farklı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2024 16:00
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 56-33 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 27-14 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve farkı açan İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan 56-33 galip ayrıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery