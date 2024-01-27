Beşinci sete giden zorlu maç Spor Toto'nun

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşinci sete giden zorlu maç Spor Toto'nun
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27 Ocak 2024 20:13
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Spor Toto: Petric, Mustafa Koç, Vuciceviç, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Mustafa Cengiz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan)

Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Kolodinsky, Nikitin (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Burak Çevik)

Setler: 25-27, 25-20, 25-14, 25-27, 15-12

Süre: 139 dakika (30, 29, 24, 35, 21)

 

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