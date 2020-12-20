⚽58' Aboubakar (P)

⚽63' N'Koudou

⚽70' Vida

⚽71' Aboubakar



Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti ve son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı. 🔥



🏠Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde ilk kez evinde üst üste 4 maç kazandı. pic.twitter.com/6UTABhNIXs



— Sporx (@sporx) December 20, 2020

SERGEN YALÇIN'DAN 5 NEŞTER

VIDA VE ERSİN 4 MAÇ SONRA 11'DE

ERZURUMSPORLULAR PROTESTOYU UNUTTU

MAÇIN İLK YARISINDA 2 POZİSYON VAR

BEŞİKTAŞ, DAHA BASKILI BAŞLADI

KİLİDİ PENALTIYLA ABOUBAKAR AÇTI

KONTRATAKLA N'KOUDOU ATTI

VIDA'DAN MÜTHİŞ TOPUK GOLÜ

BEŞİKTAŞ ORGANİZE GELDİ, 4'Ü BULDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 69. dakikada Domagoj Vida ve 71. dakikada ikinci kez Vincent Aboubakar attı.Beşiktaş formasıyla çıktığı son beş Süper Lig maçında da fileleri havalandıran Vincent Aboubakar (7 gol), toplamda da bu sezon 8 golle ligin en golcü oyuncusu oldu.Evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Alanyaspor ile farkı 4 puana indirdi. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve üst üste 4. yenilgisini alan BB Erzurumspor, 9 puanda kaldı.Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 24 Aralık Perşembe 19.00'da Ankaragücü'ne karşı deplasmanda oynayacak. Erzurumspor ise 23 Aralık Çarşamba günü Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında olduğu gibi Ersin Destanoğlu forma giydi.Sarı kart cezalısı Valentin Rosier'in sağ bekteki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz'ü Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yedek soyundurdu. Sergen, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah'ı görevlendirdi.Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.Siyah-beyazlı takımın, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçta ilk 11'de şans bulan Ersin, bu karşılaşmada kırmızı kart gördü ve cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında görev alamadı. Ersin, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayan Utku Yuvakuran'ın Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor maçlarında da kaleye geçmesiyle yedekler arasında kalmıştı.Hırvatistan Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da tedbirli ve kontrollü bir oyun tercih etti. Topu alan takım kısa paslar yaparak oyunun kontrolünü almayı amaçladı ancak hücum bölgesinde yapılan pas hataları nedeniyle gol pozisyonu olmadı.Maçın ilk pozisyonunu 19. dakikada Beşiktaş yakaladı. Josef'in pasını kontrol etmeye çalışan Mensah, topu ayağından kaçırdı. Top Aboubakar'ın önünde kaldı. Erzurumsporlu oyuncular ofsayt beklentisiyle durdu ancak Aboubakar durmadı, Kamerunlu oyuncunun vuruşunu Farnolle kornere çeldi. Beşiktaş, 22'de de bir gol fırsatı harcadı. N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Vincent Aboubakar ve Welinton yetişemeyince top doğrudan auta gitti.Pozisyonsuz geçen bölümün ardından Erzurumspor, 40. dakikada gole yaklaştı. Ricardo Gomes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Ersin Destanoğlu topu çeldi. Dönen topu ceza alanında önünde bulan Ömer Şişmanoğlu müsait durumda istediği vuruşu yapamayınca top kalenin sağından taca gitti.İlk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi.BB Erzurumspor, ikinci yarıya Novikovas ve Rashad Muhammed değişikliğiyle başladı. Beşiktaş, ikinci yarının başında kanatlardan yapılan ortalar ve dönen topları almasıyla üst üste ataklar yaptı. Erzurumspor, ilk yarıya oranla daha çok oyuncuyla gelen Beşiktaş'a karşı zaman zaman etkili kontrataklar yakaladı ancak final hareketlerinde başarı sağlayamayınca, bu akınları pozisyona dönüştüremedi.Baskılı oynayan Beşiktaş, 56. dakikada penaltı kazandı. Ömer Şişmanoğlu'nun, Necip Uysal'a ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında yerden kayarak yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Vincent Aboubakar, yaptığı vuruşla kaleci Fabien Farnolle'ün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.4 dakika sonra Beşiktaş ikinci golü buldu. Erzurumspor'un korneri sonrasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Vincent Aboubakar bekletmeden pasını Bernard Mensah'a aktardı. Bernard Mensah, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi ve ceza alanına girerek pasını müsait durumdaki Georges-Kevin N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş'ın gol yağmuru hız kesmeden devam etti. 69. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaparak farkı 3'e çıkardı.Gol yağmuru 2 dakika sonra da sürdü. 71. dakikada Beşiktaş çok organize bir atakla geldi. Sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurdu.Böylece Beşiktaş'ın ikinci yarıda çektiği 4 isabetli şutun tamamı gol oldu.Maçın son bölümünde de etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, tempoyu düşürerek devam etti. Siyah beyazlılar, 4-0'lık skorla üst üste 4. iç saha galibiyetini aldı ve zirvede yer alan Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe gibi rakiplerinin mağlup olduğu haftada kazanarak önemli bir avantaj yakaladı.18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top, takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti.40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti.68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda, Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı tokatladı. Vida, dönen topu kornere gönderdi.: Vodafone Park: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Hutchinson (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 82 Atakan Üner), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 73 Larin), Aboubakar (Dk. 82 Güven Yalçın)Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Kaan Kanak, Donald, Novikovas (Dk. 46 Rashad Muhammed), Gomes (Dk. 80 Sissoko), Obertan, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Sadiku), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Emrah Başsan): Dk. 59 (Penaltıdan) ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 70 Vida (Beşiktaş): Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Vida (Beşiktaş), Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)