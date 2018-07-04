Beşiktaş'ta yerli harekatı

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, bu doğrultuda düğmeye bastı.Başarılı teknik adamın önerisi sonrasında rotasını Süper Lig'e çeviren Beşiktaş Yönetimi, ilk olarak stoper transferi konusunda harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın, Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ın peşine düştüğü öğrenildi. Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor.Son 4 sezondur Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık, geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapmıştı. Galatasaray altyapısından çıkan başarılı oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yeni sezonda yoluna bir İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.