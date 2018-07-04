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Beşiktaş'ta yerli harekatı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar için harekete geçti.

Beşiktaş'ta yerli harekatı
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04 Temmuz 2018 07:06
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, bu doğrultuda düğmeye bastı.

Başarılı teknik adamın önerisi sonrasında rotasını Süper Lig'e çeviren Beşiktaş Yönetimi, ilk olarak stoper transferi konusunda harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın, Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ın peşine düştüğü öğrenildi. Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor.

Ayrılığa sıcak bakıyor

Son 4 sezondur Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık, geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapmıştı. Galatasaray altyapısından çıkan başarılı oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yeni sezonda yoluna bir İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.



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