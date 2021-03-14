Beşiktaş'ta Josef ve Welinton gururu!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarıyla sezon başında kadroya katılan Josef de Souza ile Welinton her hafta yükselen form grafikleri ve takıma katkılarıyla alkışları toplamaya devam ediyor.



Siyah-beyazlı yönetim sezon başında Ah Ahli ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Josef'in durumunu yakından izlerken, farklı kulüplerin istediği Brezilyalı oyuncuya vakit kaybetmeden 1+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Welinton ise yine Sergen Yalçın'ın ısrarıyla Fatih Aksoy'un bonservisine karşılık Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edildi.



Josef takıma katıldığı ilk günden itibaren performansıyla takdir topladı. Galatasaray derbisinde attığı golle derbi zaferinin kapısını açan Brezilyalı oyuncu, Başakşehir deplasmanında da usta işi vuruşuyla takımını galibiyete taşıyan isim oldu.



Sezon başındaki olumsuz performansıyla tepki toplayan Welinton da son dönemdeki futboluyla göze girmeyi başardı. Beşiktaş forması altındaki ilk golünü Başakşehir'e atan deneyimli stoper özellikle teknik heyetin yüzünü güldürdü. Welinton'a kötü günlerinde sahip çıkan teknik patron Sergen Yalçın'ın, Brezilyalı oyuncunun son dönemdeki performansından büyük mutluluk duyduğu aktarıldı.



Welinton; Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde birer maçta olmak üzere toplam 28 müsabakada görev yaptı, 1 gol attı. Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça (22 lig, 3 kupa) çıkarken 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



