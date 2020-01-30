Beşiktaş'ta Dorukhan için geri sayım!

Beşiktaş'ın 6 Ekim 2019'da Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, uzun bir tedavi süreci geçirmişti.
Siyah- beyazlılara takımın Antalya'da yaptığı ikinci yarı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, dünkü antrenmanda düz koşu yaptı.
Durumu her geçen gün daha iyiye giden genç orta saha oyuncusunun, Mart ayında forması tam hazır olarak geri dönmesi bekleniyor.
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Siyah- beyazlılara takımın Antalya'da yaptığı ikinci yarı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, dünkü antrenmanda düz koşu yaptı.
Durumu her geçen gün daha iyiye giden genç orta saha oyuncusunun, Mart ayında forması tam hazır olarak geri dönmesi bekleniyor.
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