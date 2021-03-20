Beşiktaş'ta Cenk Tosun derbi kadrosunda

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 4 maçtır kadroda yer almayan Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisi kamp kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun derbi kadrosunda
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20 Mart 2021 18:08
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlığı olan Gökhan Töre kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan golcü oyuncu Cenk Tosun kadroya dahil edildi.

Transfer olduktan sonra Gençlerbirliği maçında 28 dakika oynayan ve 2 gol atan Cenk Tosun, son 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.





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