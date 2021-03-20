Beşiktaş'ta Cenk Tosun derbi kadrosunda

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ta sakatlığı olan Gökhan Töre kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan golcü oyuncu Cenk Tosun kadroya dahil edildi.
Transfer olduktan sonra Gençlerbirliği maçında 28 dakika oynayan ve 2 gol atan Cenk Tosun, son 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.
Beşiktaş'ta sakatlığı olan Gökhan Töre kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan golcü oyuncu Cenk Tosun kadroya dahil edildi.
Transfer olduktan sonra Gençlerbirliği maçında 28 dakika oynayan ve 2 gol atan Cenk Tosun, son 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.