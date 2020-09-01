Beşiktaş'ta 6. transfer geliyor!

Beşiktaş'ın, Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon'un transferi için anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta 6. transfer geliyor!
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01 Eylül 2020 20:28
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında başladığı sağ bek arayışlarını Roma'dan Davide Santon ile sonlandırıyor.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, İtalyan bek oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Roma ile anlaşmaya vardı.

Kiralama bedeli ödemeyeceği belirtilen Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonunun ise olacağı kaydedildi. Öte yandan oyuncunun maaşının bir kısmını da Roma'nın ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş bu yaz Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner transferlerini açıklamış ve Atletico Madrid'den Montero'yu da imza için İstanbul'a getirmişti.

TAKASLA ROMA'YA GELDİ

2018 yazında Radja Nainggolan transferin bir parçası olarak Inter'den Roma'ya transfer olan Santon, gelecek sezon için başkent kulübünün planları arasında yer almıyor.

Inter altyapısından yetişen Davide Santon, Serie A kariyerinde çıktığı 133 maçta gol atamadı ve 5 asist yaptı.

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