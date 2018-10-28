Beşiktaşlı yöneticiden açıklama; 'İflah olmaz yaramız yok'

Taraftarlar arasında "Bittik, battık" gibi bir atmosfer estirilmesinin anlamsız olduğunu belirtenbir yönetici, camiaya önemli mesajlar verdi.Beşiktaş, camiasını başarılara alıştırdığı için bu yenilgi herkeste bir umutsuzluğa, karamsarlığa sebep oldu. Ancak bunun yersiz ve anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Şu anda liderle aramızda 4 puan fark var, Avrupa Ligi'nde de kayıplarımızı telafi edecek pozisyondayız. Yani gerçek anlamda kaybedilmiş bir şey yok.Ligin dibinde olan takımların bile şampiyonluktan söz ettiği bir ortamda, Beşiktaş camiasının 'Bittik, battık' moduna girmesi, rakiplerin ekmeğine yağ sürer. Burada insanların sahadaki kötü futbola bakıp, umutsuzluğa kapılmasını anlıyoruz ancak Beşiktaş'ın kalitesi var. Önemli olan bu kaliteyi ortaya çıkartacak havayı ve atmosferi yakalayabilmek. Bunun için de taraftarın önemini, etkisini biliyoruz. Böyle zamanlarda takımlarına daha çok sahip çıkarlarsa, Beşiktaş'ın kalitesi de sahaya yansıyacaktır. 12. adam burada devreye girmeli. Tersi olursa bu herkese zarar verir. Ayağa kalkmamız güçleşir.Evet Genk yenilgisi, bizim için kabul edilemeyecek, ağır bir yenilgiydi ama onunla yaşayıp, geleceği de feda edemeyiz. İflah olmaz yaramız yok. Yaramızı sarıp yolumuza devam edeceğiz. Rizespor maçıyla birlikte Beşiktaş yeni bir başlangıç yapacak ve ayağa kalkacaktır. Önemli eksiklerimiz var. Pepe ve Babel bu hafta da oynayamayacak. Ancak Başakşehir maçına yetişmelerini bekliyoruz. Her şey güzel olacak. Taraftarlarımız bizlere inansın."