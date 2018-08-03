Beşiktaşlı yönetici, Emre Akbaba'yı takibe aldı!

'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ın transferde öncelik verdiği isimlerden olan'un 10 numarası'yı Instagram hesabından takibe aldı.Gün içinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Emre Akbaba'nın Twitter adresini takibe almıştı.Başakşehir Kulübü ise, Emre Akbaba için geçtiğimiz Ocak ayında anlaşma sağlandığını ancak daha sonra bu anlaşmanın bozulduğunu duyurdu. Şu an ise Başakşehir'in gündeminde Emre Akbaba'nın olmadığı açıklandı.''Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan "Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir. Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.''