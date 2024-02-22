Beşiktaş ve Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok'a, menajerler aracılığı ile İngiliz takımlarından teklif geldi.
"İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ MERT'İ İZLETTİRDİ"
Mert'in iki yıldır scout'lar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi "Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert'i scout'larına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alışverişi yapacak" diye konuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mert Günok, 36 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 12 maçta ise kalesini gole kapadı.
"İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ MERT'İ İZLETTİRDİ"
Mert'in iki yıldır scout'lar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi "Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert'i scout'larına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alışverişi yapacak" diye konuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mert Günok, 36 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 12 maçta ise kalesini gole kapadı.