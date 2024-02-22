ve Milli Takım'ın başarılı kalecisi'a, menajerler aracılığı ile İngiliz takımlarından teklif geldi.Mert'in iki yıldır scout'lar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedidiye konuştu.Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mert Günok, 36 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 12 maçta ise kalesini gole kapadı.