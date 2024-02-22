Beşiktaşlı Mert Günok'a talipler var!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiltere'den bazı scoutların olumlu raporları sonrasında Mert Günok'a menajer aracılığıyla teklifler yapıldığı belirtildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaşlı Mert Günok'a talipler var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2024 08:41
Son güncelleme 22 Şubat 2024 09:44
Beşiktaş ve Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok'a, menajerler aracılığı ile İngiliz takımlarından teklif geldi.

"İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ MERT'İ İZLETTİRDİ"

Mert'in iki yıldır scout'lar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi "Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert'i scout'larına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alışverişi yapacak" diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mert Günok, 36 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven 12 maçta ise kalesini gole kapadı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery