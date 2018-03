ÇİN'DEN TEKLİF ALDI MI? "HER ŞEYİ MENAJERİME BIRAKTIM"

'ın Brezilyalı yıldızı, takımdan ayrılacağı iddiaları ile ilgili konuştu ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi bittikten sonra Benfica'ya dönme ihtimalinin de çok düşük olduğunu söyledi.Portekiz ekibinden ayrıldığı dönemde ödemeler ile ilgili bir problem yaşayan Talisca, "Kulübe saygım var ve bana saygısı olan birçok taraftar olduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.Adı Çin kulüpleriyule anılan Sambacı, "." diye konuştu.İstanbul'da mutlu olduğunu kaydeden yıldız isim, "Portekiz'de olmak her zaman güzeldir. Orada çok fazla arkadaşım ve destekçim var. Beni seven insanlara yakın olmak istiyorum ve Portekiz'de hala sevildiğimi hissediyorum. Beşiktaş'ta ise herkes bana çok yakın ve ailem de İstanbul'a adapte olmuş durumda" dedi.Beşiktaş'taki skor katkısı için konuşan Talisca, "Gol sayısı ve sahadaki performans, gerçek anlamda çalışmanın sonucunda ortaya çıkan şeyler. Her gün çok sıkı çalışıyoruz, hocamızın istediği şeyleri iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerle katkı veriyorum, bu ayakla da olabiliyor, kafa vuruşlarıyla da olabiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Talisca, 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.