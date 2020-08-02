Beşiktaş'ın transferde Almanya - Avusturya planı!

Beşiktaş, Almanya'nın Erzgebirge Aue takımında oynayan forvet Krüger ve Avusturya ekibi Ried forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Grüll'ü listesine aldı. Yöneimt 2 genç yıldız için teklifte bulunacak.

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Beşiktaş'ın transferde Almanya - Avusturya planı!
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02 Ağustos 2020 13:50
Beşiktaş yeni sezon için birkaç tecrübeli ismi kadrosuna katmayı planlarken genç oyuncuları da listesine almış durumda.

Siyah- Beyazlı yönetim Almanya'nın Erzgebirge Aue takımında oynayan 21 yaşındaki Florian Krüger ve Avusturya'nın SV Ried ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Marco Grüll'ü yakın takibe aldı.

FORVETE KRÜGER

Forvette yer alan Krüger'in sözleşmesi 2021 Haziran'da bitecek. Bu sezon 34 maçta 8 gol atan Alman oyuncunun kiralanması için teklif yapılacağı öne sürüldü.

GRÜLL İÇİN KİRALAMA GÖRÜŞMESİ

Avusturya'da Ried'de oynayan sağ kanat Marco Grüll'ü de sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu da kiralamak için gelecek hafta Avusturya kulübünün kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



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