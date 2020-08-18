Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshetti

Yunan ekibi PAOK, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Miroslav Stoch ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshetti
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18 Ağustos 2020 20:17
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, tanıdık bir isimle yollarını ayırdı.

Yunan ekibinin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetti. PAOK, Slovak futbolcunun yüksek ücretli sözleşmesinden kurtulmak için 2022'ye kadar geçerli kontratını karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.

Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsizliğini sürdürdüğü belirtildi.



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