Beşiktaş'ın Abdulkerim için takas planı

Beşiktaş, Konya'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Beşiktaş'ın Abdulkerim için takas planı
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27 Mart 2021 13:21
Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı
Konyaspor
Gelecek sezon kadrosunu kurmak için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş, Konya'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı için görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
A Milli Takım'a kadar yükselen Konya kaptanının da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TAKAS YÖNTEMİ
Beşiktaş sezon sonunda transferi bitirip 1.84 boyunda ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ve sözleşmesi 2022 yılında biten futbolcu takas yönetimiyle kadroya dahil edilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
26 yaşındaki stoper, bu sezon Konyaspor formasıyla ligde çıktığı 27 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı.




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