Beşiktaş'ın Abdulkerim için takas planı

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş, Konya'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı için görüşmelerini sürdürüyor.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'a kadar yükselen Konya kaptanının da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.



TAKAS YÖNTEMİ

Beşiktaş sezon sonunda transferi bitirip 1.84 boyunda ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ve sözleşmesi 2022 yılında biten futbolcu takas yönetimiyle kadroya dahil edilecek.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki stoper, bu sezon Konyaspor formasıyla ligde çıktığı 27 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı.





