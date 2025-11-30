Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Umut Maden
Zeren Spor: Saliha Şahin, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal)
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Kayacan Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Leyva, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann)
Setler: 25-17, 25-12, 25-16
Süre: 71 dakika
Beşiktaş, Zeren Spor deplasmanında set alamadan mağlup!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
