Beşiktaş yıldız oyuncu için tekrar devrede

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken veda eden ve gelecek sezon aynı durumu yaşamamak için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
DEVRE ARASINDA İLGİLENİLMİŞTİ
Övünç Özdem'in haberine göre Beşiktaş devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak anlaşamadığı Stefan Savic ile yaz transfer döneminde tekrardan görüşmeye hazırlanıyor.
Haberin detaylarında Samet Aybaba'nın, ocak ayında en çok istediği oyunculardan birinin Savic olduğunu söylediği hatta Lugano maçı için İsviçre'deyken, maçtan önceki gece İspanya'ya gidip transferi tamamlamak istediklerini fakat maliyet nedeniyle gerçekleşmediğini aktardı.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
DEVRE ARASINDA İLGİLENİLMİŞTİ
Övünç Özdem'in haberine göre Beşiktaş devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak anlaşamadığı Stefan Savic ile yaz transfer döneminde tekrardan görüşmeye hazırlanıyor.
Haberin detaylarında Samet Aybaba'nın, ocak ayında en çok istediği oyunculardan birinin Savic olduğunu söylediği hatta Lugano maçı için İsviçre'deyken, maçtan önceki gece İspanya'ya gidip transferi tamamlamak istediklerini fakat maliyet nedeniyle gerçekleşmediğini aktardı.
27 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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