Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.



İlk maçta Wolverhampton'a 3-0 kaybeden Beşiktaş, bu maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Beşiktaş, karşılaşmanın henüz başında öne geçti. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Jackson Muleka, 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Beşiktaş, ikinci yarıda ise bu üstünlüğünü koruyamadı. Deportivo Alaves, önce 54. dakikada Jon Guridi ile eşitliği sağladı. İspanyol ekibi, 66. dakikada Miguel De La Fuente ile skorda 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Sampdoria ile karşılaşacak.





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