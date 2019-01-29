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Beşiktaş, Uruguaylı 'duvar'ın peşinde!..

Beşiktaş'ın Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen Mauricio Lemos'u transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, Uruguaylı 'duvar'ın peşinde!..
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29 Ocak 2019 15:02
Beşiktaş'ın Uruguaylı stoper Mauricio Lemos için devrede olduğu iddia edildi.

Las Palmas'tan kiralık olarak Sassuolo'da forma giyen, geçen sezon ortasından itibaren kiralık oynadığı Sassuolo'da bu sezon forma şansı bulamayan Lemos'un da Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın oyuncu için Las Palmas ile görüştüğü kaydedildi.

Lemos'u kiralamak için Las Palmas'a 1 milyon Euro ödeyen Sassuolo'nun kiralık anlaşmayı ne şartlarda sonlandıracağı, iki kulübün bu konuda nasıl anlaşacağı konusunda soru işaretlerinin sürdüğü öğrenildi.

Alanyaspor'dan Merih Demiral'ı 7 milyon Euro'ya alan Sassuolo'nun herhangi bir tazminat olmaması halinde Lemos'u sorunsuz göndereceği düşünülüyo.r

Defensor altyapısından yetişen ve 400 bin Euro'ya Rubin Kazan'a transfer olan Lemos, 2016 yazında 2 milyon Euro bonservisle Las Palmas'a transfer oldu. Ocak 2018'de 1 milyuon Euro kira bedeli ile Sassuolo'ya geçti.

Geçen sezon ikinci devre 16 Serie A maçına çıkan Lemos, bu sezon sadece Genoa maçında 90 dakika, Roma maçında ise 45 dakika forma şansı bulabildi.

 


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