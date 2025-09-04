04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş, Trossard için masaya oturdu!

Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard için Arsenal'e teklifte bulundu. Kulüpler arasında 22 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar sürüyor.

calendar 04 Eylül 2025 08:41
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Trossard için masaya oturdu!
Kadrosuna Vaclav Cerny'i katan Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı için harekete geçti.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard için Londra ekibine teklifte bulundu. Kulüpler arasında 22 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar sürüyor.



ARSENAL'IN BEKLENTİSİ

Belçikalı oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Arsenal, sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen futbolcudan para kazanmak istiyor. İngiliz kulübü, 22 milyon Euro seviyelerinde bir gelir bekliyor.

PERFORMANSI

Londra ekibinde geride kalan sezonda 56 maçta forma giyen 30 yaşındaki Trossard, 10 gol atıp 10 asist yaptı. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
