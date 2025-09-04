Beşiktaş, Trossard için masaya oturdu!

Kadrosuna Vaclav Cerny'i katan Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
HAREKETE GEÇİLDİ
Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı için harekete geçti.
TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard için Londra ekibine teklifte bulundu. Kulüpler arasında 22 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar sürüyor.
ARSENAL'IN BEKLENTİSİ
Belçikalı oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Arsenal, sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen futbolcudan para kazanmak istiyor. İngiliz kulübü, 22 milyon Euro seviyelerinde bir gelir bekliyor.
PERFORMANSI
Londra ekibinde geride kalan sezonda 56 maçta forma giyen 30 yaşındaki Trossard, 10 gol atıp 10 asist yaptı.