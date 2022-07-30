Beşiktaş transfer için anlaştı: Masuaku

Beşiktaş, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yerini İngiltere'den doldurmaya hazırlanıyor.



A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, daha önce adı gündeme gelen Arthur Masuaku'nun transferi için West Ham United ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu bir yıl kiralık olarak transfer edecek.



Kongolu futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



Kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. 11 kez Demekrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7,1 Milyon euro karşılığında transfer oldu.





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