Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak
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14 Eylül 2024 09:43
Son güncelleme 14 Eylül 2024 10:12
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu Trabzonspor deplasmanında galibiyet ararken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörleri Şenol Güneş yönetiminde ilk maçlarına çıkacak

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

İLK MAÇINA ÇIKACAK

Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

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