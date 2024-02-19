Beşiktaş, tinder iddiaları sonrası futbolcusunu gönderdi!

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, tinder iddiaları sonrası futbolcusunu gönderdi!
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19 Şubat 2024 15:56
Son güncelleme 19 Şubat 2024 15:59
Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

TINDER İDDİASI ÜZERİNE TEPKİ OLDU

Beşiktaş taraftarları, arkadaşlık uygulaması tinder üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." açıklamasını yapmıştı.

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