  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..
  •  
    Ve G.Saray'da Ozan için tartışma yaratan rakam

Beşiktaş taraftarlarından, Ali Koç'a cevap!

Beşiktaşlı taraftarların Genk maçında siyah-beyazlı takıma tepki göstermesiyle ilgili örnek veren ve böyle bir şeyin Fenerbahçe'de olmayacağını söyleyen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlardan cevap geldi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarlarından, Ali Koç'a cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 22:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cumartesi günü Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın genk maçında siyah-beyazlı taraftarların takımlarına tepki göstermesini örnek olarak vermesinin ardından aynı olay sarı-lacivertli camiada yaşandı.

Ali Koç'un "Geçen gün başka bir rakibimizin İstanbul'daki maçından (Beşiktaş 2-4 Genk) sonra tepkileri gördüm. Kendi taraftarımızın bize yaklaşımını görüyorum. Hakikaten biz farklı bir kulübüz." sözlerinden bir gün sonra Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü karşısında geriye düşen takımlarına sert şekilde tepki gösterdiler.

Ayrıca Ankaragücü'nün kendi arasında paslaştığı dakikalarda Fenerbahçeli taraftarların 'Oley' tezahüratı yapması ve kendi futbolcularını topla buluştukları anlarda yuhalamaları geceye damga vurdu.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Ali Koç'un bu sözlerine gönderme yaparak paylaşımlarda bulundular.









Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için