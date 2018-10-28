Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cumartesi günü Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın genk maçında siyah-beyazlı taraftarların takımlarına tepki göstermesini örnek olarak vermesinin ardından aynı olay sarı-lacivertli camiada yaşandı.Ali Koç'un "Geçen gün başka bir rakibimizin İstanbul'daki maçından (Beşiktaş 2-4 Genk) sonra tepkileri gördüm. Kendi taraftarımızın bize yaklaşımını görüyorum. Hakikaten biz farklı bir kulübüz." sözlerinden bir gün sonra Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü karşısında geriye düşen takımlarına sert şekilde tepki gösterdiler.Ayrıca Ankaragücü'nün kendi arasında paslaştığı dakikalarda Fenerbahçeli taraftarların 'Oley' tezahüratı yapması ve kendi futbolcularını topla buluştukları anlarda yuhalamaları geceye damga vurdu.Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Ali Koç'un bu sözlerine gönderme yaparak paylaşımlarda bulundular.