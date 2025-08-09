10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş taraftarından Sancho çılgınlığı

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlıların transfer gündeminde olan Jadon Sancho'nun son paylaşımına 800 binden fazla #ComeToBeşiktaşSancho yorumu yazdı.

calendar 09 Ağustos 2025 11:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kanat transferinde liste başı isimlerden Jadon Sancho'nun transferinde önemli gelişmeler yaşanırken bir yandan da siyah-beyazlı taraftar, sosyal medyada Jadon Sancho'yu mesaj yağmuruna tuttu.

Beşiktaş taraftarı, Jadon Sancho'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşıma 800 binden fazla #ComeToBeşiktaşSancho mesajı yazdı. Siyah-beyazlı taraftar bu paylaşımlar ile Sancho'nun Beşiktaş'a katılmasını istediklerini göstermiş oldu.

Sancho'nun Beşiktaş taraftarının gösterdiği bu ilgiden sonra vereceği karar ise merakla bekleniyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
