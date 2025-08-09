Beşiktaş taraftarından Sancho çılgınlığı

Beşiktaş'ta kanat transferinde liste başı isimlerden Jadon Sancho'nun transferinde önemli gelişmeler yaşanırken bir yandan da siyah-beyazlı taraftar, sosyal medyada Jadon Sancho'yu mesaj yağmuruna tuttu.
Beşiktaş taraftarı, Jadon Sancho'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşıma 800 binden fazla #ComeToBeşiktaşSancho mesajı yazdı. Siyah-beyazlı taraftar bu paylaşımlar ile Sancho'nun Beşiktaş'a katılmasını istediklerini göstermiş oldu.
Sancho'nun Beşiktaş taraftarının gösterdiği bu ilgiden sonra vereceği karar ise merakla bekleniyor.
Beşiktaş taraftarı, Jadon Sancho'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşıma 800 binden fazla #ComeToBeşiktaşSancho mesajı yazdı. Siyah-beyazlı taraftar bu paylaşımlar ile Sancho'nun Beşiktaş'a katılmasını istediklerini göstermiş oldu.
Sancho'nun Beşiktaş taraftarının gösterdiği bu ilgiden sonra vereceği karar ise merakla bekleniyor.